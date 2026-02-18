“Φρένο” σε καντίνες και ξαπλώστρες σε παραλίες στα Κουφονήσια έπειτα από παρέμβαση Πιερρακάκη

Σε αναστολή κάθε διαδικασίας που θα οδηγούσε στη χορήγηση άδειας για εγκατάσταση καντίνας και ξαπλωστρών στις παραλίες Πορί και Ιταλίδα στο Άνω Κουφονήσι προχώρησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια αιτήματος του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με το οποίο ζητούνταν η προστασία των δύο παραλιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ευαίσθητο οικοσύστημα. Η παρέμβαση του υπουργού είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των διαδικασιών αδειοδότησης, ικανοποιώντας το αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας απέστειλε σχετικό έγγραφο προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, με το οποίο γίνεται αποδεκτό το αίτημα που υπεβλήθη από τον δήμο στις 17/2/2026, με στόχο να αποτραπεί η παραχώρηση τμήματος των παραλιών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως στην τοπική κοινότητα κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Παύση διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες “Ιταλίδα” και “Πορί” στη νήσο Άνω Κουφονήσι. Σχετ: Το με αρ πρωτ. 3690/17.02.2026 αίτημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος (συνημ.), παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω ενέργεια αρμοδιότητάς σας σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες “Ιταλίδα” και “Πορί” στη νήσο Άνω Κουφονήσι.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ».

Οι κάτοικοι των Κουφονησίων εκφράζουν ικανοποίηση για την εξέλιξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ζητούμενο παραμένει η μόνιμη θωράκιση των παραλιών στις Μικρές Κυκλάδες, μέσω του χαρακτηρισμού τους ως «απάτητων», όπου θα απαγορεύεται κάθε οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες περιοχές εντάσσονται στο δίκτυο προστασίας Natura 2000.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε στο σχετικό αίτημά του προς τον υπουργό ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, τεκμηριώνοντας την ανάγκη διατήρησης του φυσικού χαρακτήρα των παραλιών.

Αναλυτικά το αίτημα:

«Σε συνέχεια κοινοποίησης του (1) σχετ., με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το με α.π. ΟΦΥΠΕΚΑ

1573/21-01-2025 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων (σχετ. 2) σχετικά με τοποθέτηση καντινών εντός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών απαντήθηκε με θετική απόκριση εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, ήτοι στις 27/01/2026.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθετη γνώμη μας σε οποιοδήποτε σχέδιο τοποθέτησης

καντίνας ή άλλης εμπορικής εγκατάστασης στις οικολογικά ευαίσθητες παραλίες των Μικρών Κυκλάδων (Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίου), οι οποίες, όπως ήδη γνωρίζετε, αποτελούν αρχαιολογικά προστατευόμενη περιοχή και ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000.

Η τοποθέτηση μόνιμης ή ημιμόνιμης δομής, όπως μια καντίνα, είναι καταφανώς ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα και το φυσικό τοπίο της περιοχής. Η λειτουργία της συνεπάγεται αυξημένη όχληση,

παραγωγή απορριμμάτων και δυνητική αλλοίωση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, διαταράσσοντας την πανίδα και τη χλωρίδα που προστατεύονται από τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες και αλλοιώνοντας το φυσικό κάλλος του τοπίου. Τα παραπάνω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τοποθέτηση

ομπρελοκαθισμάτων.

Η διατήρηση της φυσικής, παρθένας ομορφιάς της παραλίας αποτελεί προτεραιότητα. Η

εγκατάσταση εμπορικών μονάδων εντός αιγιαλού υποβαθμίζει το τοπίο και την αισθητική εμπειρία των επισκεπτών, αντιβαίνοντας στην αρχή της ήπιας και αειφορικής ανάπτυξης που πρεσβεύει ο Δήμος μας για τις προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος μάλιστα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή προσοχή ακόμη και κατά τη διαδικασία του καθαρισμού των ακτών. Επισημαίνεται, ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ουδέποτε, όσο είχε την αρμοδιότητα, εξέθεσε σε δημοπρασία τμήματα του αιγιαλού των Μικρών Κυκλάδων για ανάπτυξη ομπρελών, θαλασσίων σπορ και συναφών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί

του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο “όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις”, αιτήθηκε τα ακόλουθα: Άρθρο -9: Να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη, και όχι απλή, γνώμη του Δήμου για να ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, πέραν αυτών για τα οποία υπάρχει ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το αντίστοιχο έτος. Άρθρο -22-: Για τον χαρακτηρισμό παραλιών ως “απάτητες” να λαμβάνεται προηγουμένως υπ’ όψη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η πρόταση του οικείου Δήμου. Άρθρο -4- Ειδικά για τις περιπτώσεις νησιωτικών Δήμων ή νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό νησιού μικρότερο των 500 κατοίκων, οι παραλίες να θεωρούνται στο σύνολό τους ως απάτητες κατά της έννοια της παραγράφου -2- του άρθρου -4- ώστε να απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Σε συνέχεια δε του ανωτέρω ψηφίσματος απέστειλε τα σχετ. (4) έγγραφα και αιτήθηκε την τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ.

Εν προκειμένω, οι παραλίες του Κουφονησίου “Ιταλίδα” και “Πορί” είναι περιορισμένης έκτασης,

σε σημείο που η εγκατάστασηκαντίνας και η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων θα απέκλειε ουσιαστικά την ελεύθερη χρήση του αιγιαλού στους λουόμενους και την ελεύθερη διέλευση του κοινού από και προς τη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση των αιτούμενων θέσεων δραστηριοποίησης από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων στο Κουφονήσι είναι πολύ μικρή, και ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των λουόμενων δεν μπορεί να τεθεί ως επιχείρημα και να θέσει σε κίνδυνο τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Ελπίζουμε ότι δε θα έχει το Κουφονήσι τη θλιβερή πρωτοτυπία τοποθέτησης καντινών στις απαράμιλλου κάλλους παραλίες “Ιταλίδα” και “Πορί” και αναμένουμε τη συνεργασία σας λαμβάνοντας επιπλέον υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών των Μικρών Κυκλάδων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την παραχώρηση απλής

χρήσης αιγιαλού εντός περιοχών Natura στις Μικρές Κυκλάδες και την ακύρωση της πλειοδοτικής

δημοπρασίας για την παραχώρηση τμημάτων στις παραλίες Πορί και Ιταλίδας Κουφονησίου, καθώς και τον χαρακτηρισμό των παραλιών των μικρών νησιών του Δήμου μας (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Δονούδα) ως “Απάτητων”.

Ο Δήμαρχος

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δημήτρης Λιανό».

«Δεν θα δεχτούμε το ξεπούλημα»

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, με τα τοπικά της περιοχής να τονίζουν: «Δεν θα δεχτούμε το ξεπούλημα».

Όπως αναφέρει το naxospress.gr, ο αντιδήμαρχος Κουφονησίων Αντώνης Κωβαίος με φορτισμένο λόγο, μίλησε για «τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή που αλλάζει άρδην τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του τόπου».

Σύμφωνα με όσα επισήμανε ο ίδιος, ο νόμος 5092/2024 αφαίρεσε από τους δήμους την αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο υπουργείο Οικονομικών -χωρίς καν να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δήμου.

Επιπλέον, έκανε λόγο για «άνοιγμα του ασκού του Αιόλου», για έναν μηχανισμό που επιτρέπει την εμπορική αξιοποίηση ακόμη και ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών.

«Το Πορί δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι εικόνα. Είναι ταυτότητα. Είναι η σιωπή της άμμου και ο ήχος του κύματος χωρίς παρεμβολές. Μια καντίνα. Λίγες σειρές ομπρελών. Ένας διάδρομος πρόσβασης. Και ξαφνικά, ο ελεύθερος αιγιαλός συρρικνώνεται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τοπικό site.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός με επιστολή του προς ΟΦΥΠΕΚΑ, Κτηματική Υπηρεσία, Εφορεία Αρχαιοτήτων και Βουλευτές Κυκλάδων, ανέφερε: «Οι παραλίες “Ιταλίδα” και “Πορί” είναι περιορισμένης έκτασης. Η εγκατάσταση καντίνας και ομπρελοκαθισμάτων θα αποκλείσει ουσιαστικά την ελεύθερη χρήση του αιγιαλού. Η περιοχή είναι αρχαιολογικά προστατευόμενη και ενταγμένη στο Natura και η όχληση, τα απορρίμματα και η αλλοίωση του τοπίου είναι αναπόφευκτες. Η εξυπηρέτηση των λουομένων δεν μπορεί να προβάλλεται ως επιχείρημα, όταν σε ελάχιστη απόσταση λειτουργούν ήδη καταστήματα. Δεν πρόκειται για ανάγκη. Πρόκειται για ορέξεις».