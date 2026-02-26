Φωτιές, ξεριζωμένα δέντρα και χοροί πάνω σε ΙΧ στο καρναβάλι της Πάτρας – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η ΚΕΔΗΠ

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας (ΚΕΔΗΠ), για τους βανδαλισμούς που έλαβαν χώρα στο κέντρο της πόλης την Κυριακή της Αποκριάς.

Νεαροί ξερίζωσαν δέντρα και πινακίδες, πυρπόλησαν καρναβαλική φιγούρα (μπάστακα) στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα χορεύοντας πάνω τους, ενώ σκαρφάλωσαν ακόμα και πάνω σε λεωφορείο και στύλους φωτισμού.

Μάλιστα, ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είπε στο STAR πως αποπειράθηκαν να πυρπολήσουν το ΙΧ του με βεγγαλικό.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, δήλωσε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ότι «το Πατρινό Καρναβάλι απάδει από τέτοια περιστατικά, που αμαυρώνουν τον θεσμό και την ιστορία του», ενώ αποκάλυψε ότι οργανισμός θα κινηθεί νομικά κατά των βανδάλων: «Ήδη έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία μέσα από οπτικό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αναζητηθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες».

Σύμφωνα με το pelop.gr, στην Πάτρα καταγράφηκαν 512 περιστατικά, 22 διακομιδές στα νοσοκομεία και 52 συλλήψεις, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι εικόνες με την καταστροφή και πυρπόληση μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου, η εκρίζωση δένδρων στους πεζοδρόμους και η περιφορά τους μέσα στο πλήθος, η «κατάληψη» λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο, η αναρρίχηση στα σιντριβάνια, σε σηματοδότες και σε μπαλκόνια πολυκατοικιών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

«Το καρναβάλι της Πάτρας χρειάζεται επανεκκίνηση»

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αντώνης Σκιαθάς, επισημαίνει ότι το καρναβάλι της Πάτρας σήμερα θεωρείται ξεπερασμένο. Παρά τη διαχρονική αξία του, η λειτουργική δομή που διαμορφώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

«Με αρκετή ευκολία θα μπορούσε να πει ένας επισκέπτης της πόλης, που δεν ξέρει τις πολιτισμικές αρετές του θεσμού, ότι είναι μια “οπαδική”, εν μέθη πολυπληθή παρέα χιλιάδων νεολαίων επισκεπτών στο κέντρο της Πάτρας το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς, που λεηλατεί την πόλη, χωρίς κανένας από τους υπεύθυνους να παρεμβαίνει», δήλωσε στην εφημερίδα.

Ο κ. Σκιαθάς αναφέρει ότι υπεύθυνοι είναι: η δημοτική αρχή, οι καρναβαλιστές και οι αρχηγοί των πληρωμάτων καθώς επίσης και οι επιχειρηματίες που φιλοξενούν τους επισκέπτες. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι καρναβαλιστές που συμμετέχουν με αξιακό κώδικα παρέλασαν με σεβασμό, αλλά η εικόνα της πόλης μετά ήταν αποκαρδιωτική.

«Το καρναβάλι της Πάτρας, χρειάζεται επανεκκίνηση και πρέπει όλοι όσοι το έχουμε υπηρετήσει να το προστατεύσουμε από αυτή τη φθορά», κατέληξε.