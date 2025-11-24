MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φλώρινα: Αποκατάσταση των κατολισθήσεων από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι σε χωριά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι πολλών κοινοτήτων της Φλώρινας από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Οι βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρών και υπερχειλίσεων ρεμάτων σε αγροτικές περιοχές και οικισμούς του ακριτικού Δήμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, τοπικές πλημμύρες μικρής έκτασης σημειώθηκαν στις κοινότητες Αλώνων, Σκοπιάς, Κάτω Υδρούσσας, Πολυποτάμου, Αρμονοχωρίου, Μελίτης, Σκοπού, Φλώρινας και Κάτω Κλεινών, ενώ από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν κατολισθήσεις σε πολλούς οικισμούς και ζημιές στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη, το προσωπικό με τα μηχανοκίνητα μέσα του δήμου αποκατέστησε άμεσα τις ζημιές από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου της περιοχής.

Ορισμένες αγροτικές εκτάσεις εξαιτίας της υπερχείλισης χειμάρρων πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, χωρίς όμως να κινδυνεύσει το ζωικό κεφάλαιο, πάρα μόνο σημειώθηκαν ζημιές σε αποθηκευμένες μπάλες με άχυρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κακοκαιρία Φλώρινα

