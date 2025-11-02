MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Φανούρη μου σε αγαπάω” – Σκηνές θρήνου στο ΠΑΓΝΗ κατά τη μεταφορά της σορού του 39χρονου στα Βορίζια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές θρήνου εκτυλίχθηκαν μέσα κι έξω από το νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ όπου πριν από λίγο αναχώρησε η πομπή με τη μεταφορά της σορού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη για τα Βορίζια. Τη σορό του πολύτεκνου πατέρα συνοδεύουν δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί. «Φανούρη μου, σε αγαπώ», ήταν οι σπαρακτικές φωνές της συζύγου που ακολουθούσε τη νεκροφόρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα του θανόντος και η σύζυγός του, οι οποίες σε κάποια στιγμή, υπό το βάρος της ψυχικής οδύνης, δεν άντεξαν και κατέρρευσαν.

Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, διότι υπάρχουν συγγενείς και της άλλης πλευράς, λόγω της νοσηλείας δύο τραυματιών.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Ο θρησκευτικός τουρισμός στη Θεσσαλία – Τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών στα Μετέωρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Λίνα Μενδώνη: Η Μεσόγειος να ενώσει τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη του κοινού παρελθόντος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Επικίνδυνη για τον λαό η κυβέρνηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Σκοτώθηκαν δύο νεαροί τα ξημερώματα σε σφοδρό τροχαίο – Δείτε εικόνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Απολύθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας του

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

H πρώτη φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ