“Φανούρη μου σε αγαπάω” – Σκηνές θρήνου στο ΠΑΓΝΗ κατά τη μεταφορά της σορού του 39χρονου στα Βορίζια

Σκηνές θρήνου εκτυλίχθηκαν μέσα κι έξω από το νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ όπου πριν από λίγο αναχώρησε η πομπή με τη μεταφορά της σορού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη για τα Βορίζια. Τη σορό του πολύτεκνου πατέρα συνοδεύουν δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί. «Φανούρη μου, σε αγαπώ», ήταν οι σπαρακτικές φωνές της συζύγου που ακολουθούσε τη νεκροφόρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα του θανόντος και η σύζυγός του, οι οποίες σε κάποια στιγμή, υπό το βάρος της ψυχικής οδύνης, δεν άντεξαν και κατέρρευσαν.

Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, διότι υπάρχουν συγγενείς και της άλλης πλευράς, λόγω της νοσηλείας δύο τραυματιών.