MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φαλακρό: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο, ανάμεσά τους μία οικογένεια με βρέφος

|
THESTIVAL TEAM

Εγκλωβισμένοι εδώ και αρκετές ώρες παραμένουν 100 και πλέον επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.

Πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους. Σύμφωνα με το alpha-news.gr, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο ενώ χιονίζει συνεχώς.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού Αργύρης Πατακάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν το απαραίτητο εξοπλισμό «κώλυσαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης.

Στο Φαλακρό πάντως συνεχίζεται η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Φαλακρό Όρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Βραβεία Grammy: H λίστα με τους νικητές – Το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ και η επιστροφή του Μπίμπερ μετά από 4 χρόνια απουσίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 59 λεπτά πριν

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους ΕΕΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας

EUROBANK 29 λεπτά πριν

Eurobank: Νέα αγορά μετοχών ύψους 7,4 εκ. ευρώ

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Υποχωρούν σήμερα τα φαινόμενα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη με βροχές και χιόνια