Φάκελος 17Ν: “Το μοιραίο λάθος” με την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού και το ανθρωποκυνηγητό για τον Δημήτρη Κουφοντίνα

Προβλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (23/3) το 5ο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ «Φάκελος 17Ν», με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Το μοιραίο λάθος» προκάλεσε την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002 και οδήγησε στα ίχνη της 17Ν, για την οποία ο χρόνος άρχισε να μετράει πλέον αντίστροφα, όπως αποτυπώνει το 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ.

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, μεταδόθηκαν τα βίντεο που «τράβηξε» η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν στις οδούς Δαμάρεως και Πάτμου.

Ακολούθως, ξεκινούσε ένας μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο οποίος οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας που έβαλε ένα πρόσωπο στο «φάντασμα» της εγχώριας τρομοκρατίας.

Στην κάμερα της σειράς «17Ν» μίλησαν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και αποκάλυψαν τον τρόπο που «ξεκλείδωσαν» τα ευρήματα, που ανακάλυψαν το βράδυ της έκρηξης και πώς τους οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στη σύλληψη των μελών της οργάνωσης.

Μίλησαν, επίσης, οι αξιωματικοί που «όργωσαν» την Ελλάδα σε ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πώς αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2002 ώρα 22:25

Στα χέρια του Σάββα Ξηρού σκάει η βόμβα την οποία είχε επιχειρήσει να τοποθετήσει στα εκδοτήρια εισιτηρίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Αρχικά όλοι νόμισαν ότι επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό.

Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε από τον τότε αρχηγό της ΕΛΑΣ, Φώτη Νασιάκο ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που ήταν στη Βέροια, όπως διηγήθηκε ο ίδιος στην εκπομπή, αντέδρασε ως εξής: «Άσε με είμαι χάλια, θέλω να κοιμηθώ, πες στο Λιμενικό να ασχοληθεί, αρμοδιότητά του είναι». Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, επικοινώνησε μαζί του πάλι ο Φώτης Νασιάκος και ενημέρωσε τον υπουργό ότι το περιστατικό «είναι πάρα πολύ σοβαρό, ”μυρίζει” τρομοκρατία».

Ο Ξηρός μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο νοσοκομείο του Πειραιά όπου, όπως αποκαλύπτεται, ένα ζευγάρι πήγε και ρωτούσε για την υγεία του.

Στο μεταξύ, στην περιοχή της έκρηξης εντοπίζεται μία δεύτερη ωρολογιακή βόμβα που εξουδετερώνεται με ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο Φώτης Νασιάκος λέει ότι όταν του μετέφερε ο πυροτεχνουργός ότι η δεύτερη βόμβα είχε δύο ρολόγια, μοτίβο που χρησιμοποιούσε η 17Ν σε όλες της βομβιστικές επιθέσεις που έκανε, πείστηκε 100% ότι πρόκειται για την οργάνωση – φάντασμα.

«Είναι η 17Ν. Ξεκινάμε!», είπε σε νέο τηλεφώνημά του στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μπαίνει στο αυτοκίνητό του και τρέχει με… τέρμα το γκάζι. Στο ύψος της Λαμίας τον σταματά αστυνομικός, ο οποίος χωρίς να τον αναγνωρίσει λέει: «Πώς πας έτσι; Τρελός είσαι;».

O υπουργός φτάνει ξημερώματα στην Αθήνα και ενημερώνει τον Κώστα Σημίτη «χωρίς πολλές λεπτομέρειες». Αμέσως σημαίνει «κόκκινος συναγερμός»: FBI, Scotland Yard και φυσικά η ηγεσία της ΕΛΑΣ συνωστίζονται στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν ένα πιστόλι που βρέθηκε πάνω στον – αταυτοποίητο έως εκείνες τις στιγμές – Σάββα Ξηρό, αλλά έχει σβησμένο τον σειριακό αριθμό. Καταφέρνουν να τον ανακτήσουν και προκύπτει ότι ανήκε στον αστυνομικό Χρήστο Μάτη που δολοφονήθηκε από τη 17Ν κατά τη διάρκεια ληστείας σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα στις 24 Δεκεμβρίου 1984.

Επόμενο βήμα των διωκτικών αρχών είναι να βρουν την ταυτότητα του τραυματισμένου άνδρα που κατείχε το πιστόλι του δολοφονημένου αστυνομικού. Γίνεται άρση απορρήτου και διαπιστώνουν τις συνομιλίες με την περιοχή του Βαρνάβα Αττικής και την Αγγελική Σωτηροπούλου και καταλήγουν στο όνομά του: Σάββας Ξηρός.

Μάλιστα, ένα αποτύπωμά του ταυτοποιείται με κάποιο από το σημείο της δολοφονία του εφοπλιστή Κώστα Περατικού το 1997 στον Πειραιά, την οποία είχε αναλάβει η 17Ν.

«Ήταν μία συγκλονιστική και ιστορική στιγμή, άρχισαν να χειροκροτούν όλοι και να κλαίνε. Είχαμε πια στα χέρια μας έναν τρομοκράτη της 17Ν», περιγράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.