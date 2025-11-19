MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύζωνες συγκινούνται μετά την τελευταία τους υπηρεσία στην Προεδρική Φρουρά – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η θητεία στην Προεδρική Φρουρά ως εύζωνας είναι μια ιδιαίτερη και έντονη εμπειρία.

Εντός του τελευταίου 24ώρου, ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok έχει συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 προβολές.

Ο νεαρός ο οποίος ανάρτησε το βίντεο φάνηκε έντονα συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του υπηρεσίας κατά την καθιερωμένη «αλλαγή». Οι δυο Εύζωνες εκτελούν τα παραγγέλματα με τους συναδέλφους και φίλους τους να παρακολουθούν από κοντά.

Μετά και το τελευταίο παράγγελμα αγκαλιάζονται, με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν και ακόμα και τον επικεφαλής να δείχνει συγκινημένος.

Δείτε το βίντεο

@tziomallos8 Ευγνώμων που το ζήσαμε μαζί 🔗🔗@Steve_cold #euzones #greekarmy🇬🇷 #lastdance #syntagma #brotherhood ♬ sonido original – Kore Blanco

Εύζωνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Χρυσό Μετάλλιο στη Φοιτητική Ομάδα iGEM του ΑΠΘ για καινοτόμα θεραπευτική πρόταση κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Λουκίδης: Αναμονή για έξαρση ιώσεων τον Δεκέμβριο – Προειδοποιήσεις για νέο επιθετικό στέλεχος γρίπης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Συζητάμε με τη Γερμανία για “κέντρο επιστροφής” παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Νόβακ Τζόκοβιτς: Χόρεψε χασαποσέρβικο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Ριβιέρα Αθηνών – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Basket League: Ο Άρης ανακοίνωσε τον Ντανίλο Άντζουσιτς

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Γρίπη: Από τον Σεπτέμβριο φέτος τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα – Σε κίνδυνο ασθενείς με ΧΑΠ