Εύβοια: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο – “Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε αγάπη και ένα χάδι”

THESTIVAL TEAM

Οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας ένα αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης σκύλου.

Άγνωστο άτομο πυροβόλησε και σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο, σκορπίζοντας θλίψη στους κατοίκους της περιοχής στην Εύβοια.

Το τραγικό γεγονός, όπως γράφει το evima.gr, έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση κατοίκου της Λίμνης στα social media, η οποία ανέφερε πως το άτυχο ζώο ήταν ιδιαίτερα φιλικό και αγαπητό στη γειτονιά.

«Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, ήθελε μόνο λίγη αγάπη και ένα χάδι», έγραψε συγκλονισμένη η γυναίκα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κατακραυγή από φιλόζωους και κατοίκους, που ζητούν να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοποίηση και θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, με ποινές που φτάνουν μέχρι και πολυετή κάθειρξη.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη φρικτή αυτή πράξη.

