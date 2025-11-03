MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύβοια: Εγκαίνια σε γραφείο τελετών με τούρτα σε σχήμα φέρετρου – Τους ευχήθηκαν… καλές δουλειές!

THESTIVAL TEAM

Απίστευτη κοσμοσυρροή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/11) στην Εύβοια, συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, στα εγκαίνια ενός γραφείου τελετών.

Ο ιδιοκτήτης του, γνωστός από την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο της εστίασης, έκανε μαζί με έναν συνεργάτη του αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα, το οποίο κέρδισε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, αναφέρει το evima.gr.

Στα εγκαίνια επικράτησε πραγματικός πανικός, προσθέτει το τοπικό μέσο, καθώς πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής παρευρέθηκαν σε αυτά για να ευχηθούν «καλή αρχή» και να στηρίξουν τον επιχειρηματία σε αυτήν τη καινούργια για τον ίδιο προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών, δε, είναι νέοι σε ηλικία.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε πάρτι, με το κέφι και τον ενθουσιασμό να κυριαρχούν, σημειώνει το μέσο, ενώ την παράσταση έκλεψε η τούρτα… φέρετρο.

