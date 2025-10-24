MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τα εμβόλια που διατίθενται στο Βέλγιο δεν απαγορεύονται στην ΕΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αποκάλυψε σήμερα στο MEGA πως εντοπίστηκε στο Βέλγιο νόμιμο εμβόλιο, το οποίο μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση για να τα λάβει.

«Μου εξήγησαν πως όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα στις 24-25 Μαΐου είχαν κάνει μία σειρά από συστάσεις στο υπουργείο και μία από αυτές ήταν να εξετάσουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, που θα γινόταν σε κάποιες ζώνες που βρίσκαμε θετικές εκτροφές. Όχι καθολικός εμβολιασμός», είπε ο κος Κουρέτας.

«Μου έδειξαν emails από τον Σεπτέμβριο που είχαν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι οποίες έλεγαν ότι υπάρχουν 500.000 δόσεις εμβολίων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Για να μπορεί μία χώρα να μπει σε πρόγραμμα εμβολιασμού πρέπει να κάνει αίτηση και μετά η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια που έχει έτοιμα εκείνη τη στιγμή».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τονίζει πως ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως είπε, στο πρώτο κύμα της ζωονόσου θανατώθηκαν περίπου 30.000 με 40.000 χιλιάδες ζώα, στο δεύτερο κύμα οι θανατώσεις έφτασαν τις 350.000, ενώ δυσοίωνο προβλέπεται ένα τρίτο κύμα ευλογιάς.

«Φανταστείτε στο τρίτο κύμα, που λένε ότι αναμένεται την άνοιξη, τι θα γίνει εάν δεν πάρουμε κάποια μέτρα», τόνισε ο κος Κουρέτας.

Δείτε βίντεο

Δημήτρης Κουρέτας Ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega, ίσως θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δεν έχει φύγει από το τραπέζι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, λέει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

“Είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε”: Τα τελευταία λόγια της 16χρονης στο Γκάζι και η στιγμή που καταρρέει έξω από το κλαμπ

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Μου έλεγαν “θα μου κάτσεις, αλλιώς δεν έχει δουλειά” – Αν δεν το κάνεις μπορεί να μη ξαναβρείς δουλειά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Έπεσαν οι υπογραφές με Chevron και Helleniq Energy για τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Έλ. Ράπτη: Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από στερεότυπα, φόβο και σιωπή