Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τα εμβόλια που διατίθενται στο Βέλγιο δεν απαγορεύονται στην ΕΕ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αποκάλυψε σήμερα στο MEGA πως εντοπίστηκε στο Βέλγιο νόμιμο εμβόλιο, το οποίο μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση για να τα λάβει.

«Μου εξήγησαν πως όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα στις 24-25 Μαΐου είχαν κάνει μία σειρά από συστάσεις στο υπουργείο και μία από αυτές ήταν να εξετάσουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, που θα γινόταν σε κάποιες ζώνες που βρίσκαμε θετικές εκτροφές. Όχι καθολικός εμβολιασμός», είπε ο κος Κουρέτας.

«Μου έδειξαν emails από τον Σεπτέμβριο που είχαν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι οποίες έλεγαν ότι υπάρχουν 500.000 δόσεις εμβολίων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Για να μπορεί μία χώρα να μπει σε πρόγραμμα εμβολιασμού πρέπει να κάνει αίτηση και μετά η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια που έχει έτοιμα εκείνη τη στιγμή».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τονίζει πως ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως είπε, στο πρώτο κύμα της ζωονόσου θανατώθηκαν περίπου 30.000 με 40.000 χιλιάδες ζώα, στο δεύτερο κύμα οι θανατώσεις έφτασαν τις 350.000, ενώ δυσοίωνο προβλέπεται ένα τρίτο κύμα ευλογιάς.

«Φανταστείτε στο τρίτο κύμα, που λένε ότι αναμένεται την άνοιξη, τι θα γίνει εάν δεν πάρουμε κάποια μέτρα», τόνισε ο κος Κουρέτας.

Δείτε βίντεο