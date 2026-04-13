MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης στην Κατερίνη, τα έσωσαν υπάλληλοι του δήμου – Δείτε βίντεο

Facebook/Xenia Myoglou
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης έξι μεγαλόσωμων σκύλων από ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνης.

Συνεργείο περισυλλογής του δήμου Κατερίνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική κατάφεραν να σώσουν τους σκύλους που κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκαν μέσα στον ταμιευτήρα στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με φιλοζωικές σελίδες στα social media.

Σύμφωνα με την Ξένια Μυόγλου που δημοσίευσε φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης στο Facebook, τα ζώα «ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και μη συνεργάσιμα, παρουσιάζοντας έντονη αμυντική συμπεριφορά και γρυλίζοντας σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό και της καταπόνησης».

«Το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης, με εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ανέλαβε τον χειρισμό τους με ελεγχόμενες και προσεκτικές κινήσεις, αποφεύγοντας την κλιμάκωση της έντασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέβαλε καθοριστικά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και υποστηρίζοντας την επιχείρηση με επαγγελματισμό», σημειώνει η κυρία Μυόγλου.

«Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε από σαφείς ρόλους και αμοιβαίο σεβασμό, οδηγώντας σε ασφαλή απεγκλωβισμό, με τα ζώα τελικά σε καλή κατάσταση υγείας», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Κατερίνη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

