Εξαφανίστηκε 15χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα
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THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.
«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο» αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
Στις 09/09/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Αχμέντ (ον.) Χουσσεΐν (επ.), 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
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