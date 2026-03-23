Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Αλεξανδρούπολη

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη.



Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, (23/3) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Khogyani(επ.) Hilal Ahmad(ον.) έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.