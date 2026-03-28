Έτσι “γεννήθηκε” το “Μαρινέλλα” – Η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Τη συναρπαστική ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας του ελληνικού τραγουδιού, πού έφυγε από το ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, ξετυλίγει στο βιβλίο του «Μαρινέλλα – Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια», ο Γιάννης Ξανθούλης. Μέσα από μια σειρά μεσημεριανών συναντήσεων, που είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας της πανδημίας και ολοκληρώθηκαν το 2023, η Μαρινέλλα είχε ξεδιπλώσει πτυχές της ζωής της στον αγαπημένο συγγραφέα και καλό της φίλο, ο οποίος τις μετέφερε στο χαρτί με την αριστοτεχνική του πένα.

«Το βιβλίο αυτό θα έλεγα ότι είναι μια υβριδική βιογραφία για αυτή την πολύ σπουδαία καλλιτέχνιδα, η οποία πάντα το πίστευα ότι είναι υπεράνω των τραγουδιών της. Το 2020 η κόρη της Μαρινέλλας μου είπε ”κύριε Ξανθούλη, πρέπει να κάνετε ένα βιβλίο για τη μαμά”. Της είπα ότι δεν ξέρω τις βιογραφίες και ότι πρέπει να βρεθούμε να μου πει ιστορίες από τη ζωή της. Ετσι άρχισε η περιπέτεια. Κάναμε 34-35 συμπόσια μεσημεριανά και αυτή τη γυναίκα που τραγουδούσε τη νύχτα ξαφνικά την είδα να έρχεται μεσημέρια στο σπίτι μου να τρώμε. Εκεί μέσα ξεδιπλώθηκε η ζωή της με τις δικές μου απορίες. Υπάρχω κι εγώ μέσα γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να γράψω, θυμάμαι παράλληλα γεγονότα από τη δική μου ζωή.

Ετσι ξεδιπλώθηκε η ζωή της με τους άνδρες που έζησε, με την περίφημη σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη και όλα τα κατοπινά χρόνια με τη Μαρινέλλα που ξέρουμε όπως είναι σήμερα. Πιστεύω ότι πάνω από όλα ήταν μια εκ γενετής σολίστ και αυτό το απέδειξε αργότερα, μετά το 1966, όταν χώρισε από τον Καζαντζίδη και τράβηξε τον δρόμο της με πολλές δυσκολίες. Από εκεί και πέρα, η Μαρινέλλα γίνεται η σπουδαία ερμηνεύτρια, ανακαλύπτει η ίδια τον εαυτό της και την ανακαλύπτουμε και εμείς», είχε δηλώσει ο κ. Ξανθούλης στη Realnews και την Κορίνα Μαντάγαρη το 2023.

Ο γνωστός συγγραφέας μιλώντας την ίδια χρονιά στο “Στούντιο 4” είχε αναφερθεί στην ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο : «Ήταν ένα κέντρο στο Πανόραμα. Πάει εκεί ως Κική Παπαδοπούλου. Τη βλέπει εκεί μια ξύπνια, πονηρή ιδιοκτήτρια του κέντρου, της λέει “πώς σε λένε;”, “Κική Παπαδοπούλου” απάντησε. “Έτσι θα σε βγάλουμε; Ως Κική Παπαδοπούλου;”. Ήταν τότε ο Τόλης Χάρμας εκεί. Αυτός είχε γίνει πολύ γνωστός, το ’55 – ’56, με την ταινία “Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο”. Τότε, είχε βγάλει ένα τραγούδι που έλεγε “και τη λένε Μαρινέλλα κι είναι η πρώτη κατσιβέλα”. Το είχε γράψει ο Χάρμας και της λέει “καλέ, δεν σε βγάζουμε Μαρινέλλα;” και εκείνη λέει “μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;».

«Ήταν μεγάλος μαμάκιας ο Καζαντζίδης και ζήλευε τη Μαρινέλλα – Έμεναν στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του»

«Η Μαρινέλλα κατέβηκε στην Αθήνα σαν σχέση – συνεργασία του Καζαντζίδη. Την πήγε σπίτι του στη Νέα Ιωνία. Εκεί, συναντάει τη μάνα του, τη Γεσθημανή. Τον πρώτο καιρό έμεναν μαζί οι τρεις τους. Για τον γιο της δεν ήταν κανείς καλός. Μόνο η μάνα είναι. Ήταν και αυτός βέβαια ένας πολύ μεγάλος μαμάκιας. Στα περισσότερα τραγούδια του ήταν πολύ απολογητικός προς τη μάνα. Η Μαρινέλλα ήταν κοριτσάκι, κάτω από 20. Και βρέθηκε ξαφνικά στη Νέα Ιωνία με μία αυστηρή γυναίκα, άλλων αρχών…», είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, ο κ. Ξανθούλης αναφερόμενος στη σχέση της Μαρινέλλας με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μαζί είχαν ζήσει για δέκα ολόκληρα χρόνια έναν μεγάλο έρωτα και χώρισαν το 1966.

Ξανθούλης: «Η Μαρινέλλα είχε αρνηθεί να αντικαταστήσει τη Μελίνα Μερκούρη στην “Όπερα της πεντάρας”»

Επίσης είχε αποκαλύψει: Όταν παιζόταν η “Όπερα της πεντάρας” το ’76, που το ανέβασε η Μελίνα μόλις είχε έρθει απ’ έξω, μία υπέροχη παράσταση… Αλλά, η Μελίνα είχε τον νταλκά του ΠΑΣΟΚ και έπρεπε να φύγει και να βρει αντικαταστάτρια. Και πήγαν στη Μαρινέλλα, αλλά εκείνη είπε “όχι”.