Έτοιμη η σήραγγα Κατερίνης – Παραδίδεται σήμερα το απόγευμα προς χρήση

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στην σήραγγα της Κατερίνης και παραδίδεται σήμερα στις 6 το απόγευμα προς χρήση στους οδηγούς.

Το έργο που πλέον ικανοποιεί όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας άρχισε να υλοποιείται στον Απρίλιο του 2022 με προϋπολογισμό περί τα 27 εκατ. ευρώ και η κυκλοφορία επιτρεπόταν μόνο από το ένα ρεύμα ενώ υπήρχε καθολική απαγόρευση χρήσης από τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σήμερα το πρωί επισκέφτηκε τη σήραγγα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος και ξεναγήθηκε σε αυτή από τον διευθύνοντα σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

«Πρόκειται για ένα έργο που τα συστήματα και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογίας και ο βασικός στόχος πίσω από όλα αυτά είναι η ασφάλεια των διερχομένων. Εδώ υπάρχουν πολύ περίπλοκα συστήματα, συνδυασμένα να λειτουργούν με αυτόματα σενάρια, αλλά και ελεγχόμενα και από ένα κέντρο ελέγχου που βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ, στο Μοσχοχώρι Λάρισας. Υπάρχουν πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, πολλαπλοί έλεγχοι, αυτόματος εντοπισμός συμβάντων. Όλα αυτά επιτρέπουν στους οδηγούς να κινούνται μέσα από αυτή τη σήραγγα με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Ταχιάος.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, Δημήτρης Γκατσώνης, η σήραγγα κατασκευάστηκε από το Δημόσιο το ’99 και παραδόθηκε το ‘04. Ωστόσο, δε πληρούσε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής λειτουργίας του ‘04, που έγιναν προεδρικό διάταγμα το ’07 και ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο στη σύμβαση παραχώρησης ότι την ευθύνη για την αναβάθμιση της σήραγγας και των εργασιών που έπρεπε να γίνουν θα την κρατήσει το Δημόσιο.