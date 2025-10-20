MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έτοιμη η σήραγγα Κατερίνης – Παραδίδεται σήμερα το απόγευμα προς χρήση

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στην σήραγγα της Κατερίνης και παραδίδεται σήμερα στις 6 το απόγευμα προς χρήση στους οδηγούς.

Το έργο που πλέον ικανοποιεί όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας άρχισε να υλοποιείται στον Απρίλιο του 2022 με προϋπολογισμό περί τα 27 εκατ. ευρώ και η κυκλοφορία επιτρεπόταν μόνο από το ένα ρεύμα ενώ υπήρχε καθολική απαγόρευση χρήσης από τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σήμερα το πρωί επισκέφτηκε τη σήραγγα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος και ξεναγήθηκε σε αυτή από τον διευθύνοντα σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

«Πρόκειται για ένα έργο που τα συστήματα και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογίας και ο βασικός στόχος πίσω από όλα αυτά είναι η ασφάλεια των διερχομένων. Εδώ υπάρχουν πολύ περίπλοκα συστήματα, συνδυασμένα να λειτουργούν με αυτόματα σενάρια, αλλά και ελεγχόμενα και από ένα κέντρο ελέγχου που βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ, στο Μοσχοχώρι Λάρισας. Υπάρχουν πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, πολλαπλοί έλεγχοι, αυτόματος εντοπισμός συμβάντων. Όλα αυτά επιτρέπουν στους οδηγούς να κινούνται μέσα από αυτή τη σήραγγα με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Ταχιάος.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, Δημήτρης Γκατσώνης, η σήραγγα κατασκευάστηκε από το Δημόσιο το ’99 και παραδόθηκε το ‘04. Ωστόσο, δε πληρούσε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής λειτουργίας του ‘04, που έγιναν προεδρικό διάταγμα το ’07 και ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο στη σύμβαση παραχώρησης ότι την ευθύνη για την αναβάθμιση της σήραγγας και των εργασιών που έπρεπε να γίνουν θα την κρατήσει το Δημόσιο.

Σήραγγα Κατερίνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό – Το βίντεο στο TikTok

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι είναι οι ηγέτες κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Επιστρέφει στο Youth League η Κ19 του ΠΑΟΚ: Η αποστολή που αναχωρεί για Ισλανδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για ενεργοποίηση των κοινωφελών ιδρυμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Επικοινωνία Τασούλα με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ και τον νέο αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σοκάρουν οι καταγγελίες αστυνομικού για ξυλοδαρμό από συνάδελφό της μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου