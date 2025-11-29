MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φιέστα Αλβανών με σημαίες του UCK στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας τους – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με παραδοσιακούς χορούς, μουσικές από ηχοσυστήματα αυτοκινήτων και σημαίες του UCK γιόρτασαν Αλβανοί της Θεσσαλονίκης την ανεξαρτησία του έθνους τους.

Πρόκειται για την ημέρα, που είναι γνωστή και ως γιορτή της σημαίας, κατά την οποία τιμάται η ανεξαρτησία της γειτονικής χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ανεξάρτητη Αλβανία ανακηρύχθηκε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.

Σημειώνεται πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία είχαν τοποθετήσει στα αυτοκίνητά τους σημαίες του UCK (Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου).

Δείτε τα βίντεο

@kozz1.v #thessaloniki ♬ original sound – kozz1.v
@aldikozi

bishat e selanikut 🇦🇱🇦🇱🇦🇱

♬ original sound – Aldi kozi

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώτατοι διοικητές του UCK έχουν παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορίες για παράνομη στέρηση της ελευθερίας, κακομεταχείριση, βασανιστήρια και δολοφονίες, εξαφανίσεις και διώξεις, που διαπράχθηκαν στο Κοσσυφοπέδιο μεταξύ 1998 και 2000.

Θεσσαλονίκη

