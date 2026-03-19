Εσπερίδα για τον Μητρικό Θηλασμό και την υποστήριξη των γονέων αύριο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Α΄ Δημοτική Κοινότητα θέτουν στο επίκεντρο τη στήριξη της οικογένειας, διοργανώνοντας μια σημαντική ενημερωτική εσπερίδα την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 17:00, στην Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Α΄ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδος, στο πλαίσιο του 17ου Ετήσιου Συνεδρίου Θηλασμού.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου είναι ανοιχτή προς το κοινό με δωρεάν είσοδο και είναι αφιερωμένη στους γονείς. Στόχος της εσπερίδας είναι η παροχή έγκυρης πληροφόρησης και η ενίσχυση των νέων γονέων μέσα από τη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητάς τους, όπως ο θηλασμός, ο ύπνος βρέφους και παιδιού, ο αποθηλασμός κ.α.

Δήμος Θεσσαλονίκης

