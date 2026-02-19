Εργασίες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Πυλαίας – Πανοράματος – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη

Με ταχείς ρυθμούς, προχωρούν οι εργασίες για την αναβάθμιση της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει τη Θεσσαλονίκη, με την Πυλαία, το Πανόραμα, το Ασβεστοχώρι και τον Χορτιάτη. Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Δεκέμβριο, και αφορούν σε «ολικό λίφτινγκ» του οδικού άξονα με το συνεχή, σε εικοσιτετράωρη βάση κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, χρησιμοποίηση όπου είναι απαραίτητο αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, τεχνικά έργα σε υπάρχουσες γέφυρες και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση πρόσθετων, αλλά και αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, καθαρισμός ερεισμάτων και αποψίλωση ανεπιθύμητης βλάστησης.

Την πορεία των τεχνικών επεμβάσεων που εξελίσσονται αυτό το διάστημα, από τη διασταύρωση της οδού Αναπαύσεως (Κοιμητήρια Πανοράματος) έως τον Τερματικό Σταθμό των Λεωφορείων στη διασταύρωση του Χορτιάτη επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Ο κ. Γιουτίκας, ενημέρωσε τον κ. Καϊτεζίδη ότι επιπλέον, στο τμήμα της οδού από το Πανόραμα προς το Χορτιάτη θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί οδοφωτισμού, ενώ προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και να βελτιωθούν οι συνθήκες μετεπιβίβασης των πολιτών στα αστικά λεωφορεία, στον προγραμματισμό της Αντιπεριφέρειας, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση νέων φωτεινών σηματοδοτών στο ύψος του Τερματικού Σταθμού των αστικών λεωφορείων, συγκεκριμένα, στον ισόπεδο κόμβο της διασταύρωσης Εξοχής – Χορτιάτη με την επαρχιακή οδό Πανοράματος – Χορτιάτη.

Παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλη Γεράνη και της Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Δ.Ε. Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου, ο Αντιπεριφερειάρχης, παρουσίασε επί χάρτου, το σχεδιασμό για την έναρξη το αμέσως επόμενο διάστημα εργασιών αναβάθμισης ενός ακόμη καίριου οδικού άξονα που διέρχεται από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, του δρόμου Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη- Κορυφής Κισσού, αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τον ισόπεδο κόμβο προς Χορτιάτη.

«Ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο ξεκίνησε ήδη από την Περιφέρεια, για την αναβάθμιση των τριών κεντρικών οδικών αξόνων που διέρχονται από τον Δήμο μας και συνδέουν Πυλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη, Ασβεστοχώρι με τη Θεσσαλονίκη. Είναι δρόμοι 24ωρης συνεχούς διέλευσης, που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τα ‘‘ορεινά’’ της και με την πλευρά του Λαγκαδά, εξυπηρετούν πολύ μεγάλο αριθμό οδηγών και θα αυξήσουν την ασφάλεια στις μετακινήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά και τον Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνο Γιουτίκα για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με κοινό στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας» ,δήλωσε ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα, ώστε η βελτίωση της καθημερινότητας που επιδιώκουμε, να είναι ορατή, μετρήσιμη και να την “εισπράττει” ο πολίτης. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και στη συγκεκριμένη περίπτωση των μεγάλων οδικών αξόνων που διέρχονται από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, αξιοποιούμε ίδιους πόρους της Περιφέρειας τους οποίους στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας επιστρέφουμε με έργα ουσίας στους πολίτες. Από τον ίδιο κορβανά, προχωρούμε στην επισκευή και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τον ισόπεδο κόμβο προς Χορτιάτη, ο οποίος τίθεται εκτός κυκλοφορίας, σχεδόν σε κάθε κακοκαιρία. Επεμβαίνουμε σχεδόν ταυτόχρονα σε οδικούς άξονες οι οποίοι συνδέουν συνολικά τέσσερις Δήμους, τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Νεάπολης – Συκεών και Λαγκαδά ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφαλή, εύκολη και άνετη κυκλοφορία χιλιάδων οδηγών στο οδικό δίκτυο», υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.