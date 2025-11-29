Έρχεται εβδομάδα δράσεων για τα δικαιώματα του παιδιού στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την Εβδομάδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων που αναδεικνύουν τον θεμελιώδη ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση των συνθηκών που αξίζει κάθε παιδί: Ασφάλεια, φροντίδα, ποιοτική εκπαίδευση και ένα περιβάλλον που στηρίζει την ανάπτυξή του.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Κοινωνίας των Πολιτών και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας, ανακοινώνουν τη διοργάνωση σειράς δράσεων και εκδηλώσεων, αφιερωμένων στα Δικαιώματα του Παιδιού, που θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Έκθεση Ζωγραφικής: «Με τα μάτια των παιδιών – Τα δικαιώματά μας ζωγραφισμένα»

Από τη Δευτέρα 8 έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα φιλοξενηθεί έκθεση με έργα ζωγραφικής των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα οποία αποτυπώνονται οι αξίες, τα όνειρα και η οπτική των παιδιών για τα δικαιώματά τους.

Δευτέρα 8/12 και ώρα 18:00 – 20:00

Ομιλία με θέμα : «Τα Δικαιώματα των Παιδιών που μεγαλώνουν σε Δομές Παιδικής Προστασίας»

Ομιλήτρια: Αναστασία Ζήση, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο 4ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 57)

Τρίτη 9/12 και ώρα 18:00 – 21:00

Στην Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης και στο Φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:

Α. Φουαγιέ Δημαρχιακού Μεγάρου

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με θέμα: “Με τα Μάτια των Παιδιών -Τα Δικαιώματά μας Ζωγραφισμένα”

Δημιουργικά εργαστήρια και παιχνίδια από τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Β. Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης

Μουσικοκινητικά δρώμενα από τα νήπια των Παιδικών Σταθμών

Παρουσίαση του βιβλίου «Αϊ Βασίλη, πες μου» από τον παιδαγωγό Γιάννη Θεοδώρου

Συμμετοχή του ντουέτου «SAX NOUVEAU»: Χριστουγεννιάτικες και γιορτινές μελωδίες από τον Ελευθέριο Ιορδανίδη και Ιάσονα Λυγερίδη

Συμμετοχή της ομάδας κρουστών Turukutu

Οι δράσεις στοχεύουν στην προώθηση της δημιουργικότητας, της έκφρασης και της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών.

Τετάρτη 10/12 και ώρα 17:30 – 21:00

«Γιορτή χαράς και δικαιωμάτων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ανακαινισμένο Παιδικό Σταθμό της Άνω Πόλης, ενός χώρου που αναβαθμίσθηκε πλήρως ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και παιδαγωγικής φροντίδας. Η λειτουργία του αποτελεί απτή εφαρμογή του δικαιώματος του παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, ποιοτικό και προστατευμένο περιβάλλον. Η γιορτή αποτελεί μια μέρα χαράς, δημιουργικής συμμετοχής και εορταστικής ατμόσφαιρας, μέσα από παραστάσεις, εργαστήρια και δράσεις που ενισχύουν την έννοια της παιδικής έκφρασης και συμμετοχής — επίσης βασικό δικαίωμα κάθε παιδιού. Στη γιορτή συμμετέχει η ομάδα «Jinx» που θα παρουσιάσει τη διαδραστική χριστουγεννιάτικη παράσταση «Πινόκιο».

Παρασκευή 12/12 και ώρα 11:00 – 13:00

«Παιδί – Πολίτης του Κόσμου»

Η κεντρική ημερίδα των εκδηλώσεων με τίτλο: “Παιδί- Πολίτης του Κόσμου” θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ομιλητές:

Δημήτρης Φατούρος, υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στον ΟΗΕ

Θέμα : «80 χρόνια Ηνωμένα Έθνη με οδηγό τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Dr.Chassan Khalil: Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα

Θέμα: «Child Rights and Clobal Citizenship – Δικαιώματα του Παιδιού και Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη»

Σοφία Καραγιανοπούλου-Κόγιου, Πρόεδρος της Κοινωνικής Παιδιατρικής Βορείου Ελλάδας

Θέμα: «Η κατάσταση της υγείας των παιδιών στον κόσμο σήμερα»

Νικόλαος Γαϊτενίδης, Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θέμα: «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Εκπαίδευση»

Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας

Θέμα: «Τέχνη για τα Παιδιά – Παιδικά Δικαιώματα και Πολιτιστική Πολιτική»

Συντονίζει: Η Παρούλα Νάσκου – Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ημερίδα εστιάζει στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, στην παγκόσμια διάσταση της παιδικής προστασίας και στον ρόλο του παιδιού ως ενεργού πολίτη του κόσμου.

Με τις δράσεις αυτές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και προωθεί ένα περιβάλλον σεβασμού, ασφάλειας και ισότητας για κάθε παιδί.