Επιβεβαιώθηκε ως μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπερταμείου, στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) κοινοποιήθηκε επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ κ. Γρηγόριου Σκλήκα, με την οποία έθεσε στη διάθεση της εταιρείας την παραίτησή του.

Μετά από σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου έγινε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σκλήκα. Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μάριος Τέμπος. Η διοίκηση του Υπερταμείου θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023, με το Υπερταμείο να τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

ΕΛΤΑ

