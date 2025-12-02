MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο “Άρτεμις” κοντά στη Σέριφο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σέριφο, καθώς ένας επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή στη Σέριφο από τον Πλοίαρχο του «Άρτεμις», ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Πλοίο Σέριφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παπαστεργίου για τις κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι και μετά από κάποιες ώρες θα έρχεται στο wallet

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Άδωνις Γεωργιάδης από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων σε ευρωπαϊκό έδαφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή – Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη συνάντηση με τον Αχιλλέα Μπέο – “Κοιταχτήκαμε στα μάτια και δεν μίλησε ο ένας στον άλλον”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηρακλής: Ο Γιώργος Δεληζήσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Ο Λαγκαδάς ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σε μια λαμπερή γιορτή για μικρούς και μεγάλους