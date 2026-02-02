Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία! “Θα τους αποζημιώσουμε” λένε τώρα

Μέλη του Ρουβίκωνα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε εταιρεία στις Αχαρνές, νομίζοντας πως είναι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, το κτίριο στο οποίο εισήλθαν ανήκει σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα φυτοχώματα. «Το κτίριο της Βιολάντα βρίσκεται πίσω από την εταιρεία μας», τόνισε στο ΣΚΑΪ υπεύθυνος της εταιρείας. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε αποζημίωση της εταιρείας που “έσπασαν” κατά λάθος. “Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε” λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Στη συνέχεια τα μέλη του Ρουβίκωνα επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στις Αχαρνές, ιδιοκτησίας της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, συνδέοντάς την με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα και κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου σημειώθηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο πέντε εργαζομένων και τον τραυματισμό τουλάχιστον έξι ακόμη.

Όπως υποστηρίζει ο Ρουβίκωνας στην ανάρτησή του, ο χώρος στον οποίο εργάζονταν οι γυναίκες ήταν υπόγειο 400 τ.μ., το οποίο δεν είχε δηλωθεί ούτε στα σχέδια του εργοστασίου ούτε στο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε καταθέσει η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025. Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για απουσία των προβλεπόμενων ανιχνευτών αερίου στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και για δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες φέρεται να μην περιλαμβάνονταν στα εγκεκριμένα σχέδια και από τις οποίες, σύμφωνα με τον Ρουβίκωνα, ξεκίνησε η διαρροή. Επισημαίνεται επίσης ότι η διαρροή δεν ήταν πρόσφατη, καθώς εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επανειλημμένα έντονη οσμή υγραερίου στον χώρο εργασίας τους.

Ο Ρουβίκωνας αναφέρει ακόμη ότι η εργοδοσία απέδιδε τις καταγγελίες αυτές σε άλλες αιτίες, ενώ κάνει ειδική μνεία σε δηλώσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα.

Δείτε το βίντεο: