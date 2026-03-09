Επίθεση αδέσποτων σκύλων σε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: “Αν δεν ήταν η κόρη μου θα με είχαν κατασπαράξει”

Νέο περιστατικό με επίθεση αδέσποτων σκύλων σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τα ζώα και προσπαθώντας να ξεφύγει, ανέβηκε σε από αυτοκινήτου, έπεσε, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε στο Mega η κα Νάντια, το θύμα της επίθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε όταν επέστρεφε σπίτι με την κόρη της. Τότε πέντε αδέσποτα σκυλιά βγήκαν από ένα εγκαταλελειμμένο, περιφραγμένο οικόπεδο κοντά στην οικία της και τους επιτέθηκαν.

“Ακούσαμε τα σκυλιά να γαβγίζουνε. Λέω στην κόρη μου “μην τρομοκρατείσαι κορίτσι μου” λέω, “θα είναι χειρότερα τα πράγματα”. Κάποια στιγμή, βλέπω ότι έχει φράχτη εκεί, λέω “εντάξει”, λέω, “ηρέμησε κορίτσι μου” λέω, “έχει φράχτη”. Ο φράχτης όμως ήτανε κομμένος. Και τα σκυλιά πέρασαν από ‘κει, κατευθύνθηκαν καταπάνω μας”, είπε.

“Η κόρη μου εκείνη την ώρα που είδε τα σκυλιά, άρχισε να τρέχει. Ερχόντουσαν καταπάνω μου. Την ώρα που πήγα να ανέβω στο αυτοκίνητο έπεσα κάτω, με το πέσιμό μου αυτά τρόμαξαν και λίγο απομακρύνθηκαν, αλλά μετά από λίγο ξαναήρθαν κατά πάνω μου”.

“Εκείνη την ώρα, αν δεν ήταν η κόρη μου να γυρίσει πίσω, θα με είχαν κατασπαράξει. Γύρισε πίσω το παιδί. Τα έδιωξε το παιδί να με σώσει”.

Όπως ανέφερε η ίδια, το σημείο είναι ερημικό τις βραδινές ώρες και δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που έχει σημειωθεί στην περιοχή.