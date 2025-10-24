MENOY

Επιστρέφει με αεροδιακομιδή στη Βρετανία το κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα πισίνας στη Ρόδο

Φωτογραφία: Pixabay
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Στη Βρετανία επιστρέφει το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του, στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου της Ρόδου, όπου η οικογένεια έκανε διακοπές και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Το 3χρονο κοριτσάκι που παραμένει διασωληνωμένο μετά το τραγικό περιστατικό στην πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, σύμφωνα με το patris.gr, θα μεταφερθεί με ιδιωτικό ελικόπτερο- ασθενοφόρο στη Βρετανία.

Οι γονείς του παιδιού που παραμένει διασωληνωμένο, χωρίς σημάδια βελτίωσης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για τον επαναπατρισμό του. Το τραγικό περιστατικό έγινε πριν 10 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου.

Το παιδί διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου και το ίδιο βράδυ μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη αμέσως στην Εντατική Μονάδα Παίδων και διασωληνώθηκε.

Παρέμεινε μέσα στο νερό για 10 ολόκληρα λεπτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, γεγονός που του προκάλεσε βαρύτατες εγκεφαλικές και άλλες βλάβες.

Οι γονείς του, γνωρίζουν την σοβαρότητα της κατάστασής και αυτό που θέλουν,είναι να προλάβουν να επιστρέψουν με το παιδί τους στην Μ.Βρετανία, όσο είναι ακόμη στην ζωή, καθώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.

Ρόδος

