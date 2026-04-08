Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μάριος που έκανε μεταμόσχευση στο Τορίνο: “Κέρδισα τον θάνατο και χαίρομαι”, λέει

Νικητής επέστρεψε στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, με τον νεαρό να λέει πως είναι χαρούμενος που κέρδισε τον θάνατο.

«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», είπε ο Μάριος στον ALPHA.

«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή”. Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάριος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Ρίο και είχε διακομιστεί τον περυσινό Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille. Η μεταμόσχευση έγινε στις 21 Νοεμβρίου ενώ ακολούθησαν δύο επεμβάσεις αποκατάστασης. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (07/04) επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

“Βουτιά” στο πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολ. και ράλι στις μετοχές μετά το σχέδιο εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Απριλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Ο Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει σήμερα απαγόρευση χρήσης των Social Media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Ο κ. Γεωργιάδης για ακόμη μία φορά είναι ο “λαγός” του Κυριάκου Μητσοτάκη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ζέτα Θεοδωροπούλου για το διαζύγιό της: Εννοείται ότι πικράθηκα, εγώ δεν ήθελα να χαλάσει το σπιτικό μου