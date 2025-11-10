Εορδαία: Υποχωρεί το οδόστρωμα σε επαρχιακή οδό προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στους κατοίκους των Πύργων Εορδαίας η υποχώρηση του οδοστρώματος σε μεγάλο τμήμα της επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας–Πύργων, στην κάτω συνοικία του χωριού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το φαινόμενο της καθίζησης φαίνεται να έχει σημαντικό βάθος και εκτιμάται ότι προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έντονη βοή που συνοδεύει την υποχώρηση του εδάφους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τους.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί συνεργεία για αυτοψία και εκτίμηση της κατάστασης. Παράλληλα, συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου έως ότου διαπιστωθεί η σταθερότητα του οδοστρώματος.