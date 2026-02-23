MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντοπίστηκε σορός στο Βελούχι – Εξετάζεται εάν ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σορός εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Βελούχι.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες της Πυροσβεστικής, των εθελοντών και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Η επιχείρηση στήθηκε εν μέσω πυκνής ομίχλης και χιονοθύελλας την Κυριακή (22/2), πολύ κοντά στην κορυφή του βουνού, εκεί που ο 74χρονος χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του και χάθηκαν τα ίχνη του.

Βελούχι

