Ένταση κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης – “Μπλόκο” της αστυνομίας σε υγειονομικούς

Ένταση σημειώθηκε κατά την τελετή παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στη Μυτιλήνη, όταν γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον χώρο που βρισκόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, γιατροί και νοσηλευτές που επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο σημείο της τελετής, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΟΠΚΕ.

Τι καταγγέλλουν υγειονομικοί

Στο σημείο επικράτησε ένταση, με διαμαρτυρίες και έντονους διαλόγους, ενώ η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ δημιούργησε βαρύ κλίμα σε μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί ως θεσμική και εορταστική.

Οι υγειονομικοί καταγγέλλουν τον «απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους», την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής.

