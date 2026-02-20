MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένταση κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης – “Μπλόκο” της αστυνομίας σε υγειονομικούς

Φωτογραφία: stonisi.gr
|
THESTIVAL TEAM

Ένταση σημειώθηκε κατά την τελετή παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στη Μυτιλήνη, όταν γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον χώρο που βρισκόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, γιατροί και νοσηλευτές που επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο σημείο της τελετής, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΟΠΚΕ.

Τι καταγγέλλουν υγειονομικοί

Στο σημείο επικράτησε ένταση, με διαμαρτυρίες και έντονους διαλόγους, ενώ η παρουσία των δυνάμεων της ΟΠΚΕ δημιούργησε βαρύ κλίμα σε μια εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί ως θεσμική και εορταστική.

Οι υγειονομικοί καταγγέλλουν τον «απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους», την ώρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής.

Δείτε βίντεο:

Άδωνις Γεωργιάδης Μυτιλήνη Υγειονομικοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Υπουργείο Παιδείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Νεκρός οδηγός μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του στην Καστοριά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Βελόπουλος: Λίαν επικίνδυνες για τα εθνικά μας θέματα οι παιδαριώδεις επιλογές του πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Αθήνα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε την 74χρονη στην Πατησίων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα τέσσερις οικισμοί λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σάλος με live μετάδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι είχε πιει πριν βγει στον αέρα