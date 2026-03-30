Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Επάρκεια προϊόντων και συγκράτηση τιμών ενόψει Πάσχα

Φωτογραφία: Intime
Ενόψει των εορτών του Πάσχα και δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που εντείνουν τη διεθνή αβεβαιότητα, η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως τα μέλη της έχουν προχωρήσει εγκαίρως στον προγραμματισμό των παραγγελιών και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα πασχαλινά είδη, με τις τιμές στα τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα να παραμένουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το ξέσπασμα της γεωπολιτικής αναταραχής.

Σύμφωνα με την ΕΣΕ, τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να θέτουν σε προτεραιότητα τον καταναλωτή, ενισχύοντας διαρκώς τις αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την επάρκεια προϊόντων και τη συγκράτηση των τιμών, τόσο διαχρονικά όσο και σε περιόδους υψηλής καταναλωτικής ζήτησης.

«Ο κλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων, με γνώμονα τη σταθερότητα της αγοράς και την ευημερία των

καταναλωτών» τονίζεται στην ανακοίνωση.

