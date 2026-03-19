Ενημερωτική εκδήλωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σήμερα με τίτλο: “Μεγαλώνοντας παιδιά την εποχή του Διαδικτύου”

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά την εποχή του Διαδικτύου» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων,

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σφαιρική ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων, ιδιαίτερα εκείνων με παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου και προβληματισμού, βοηθώντας τους γονείς να κατανοήσουν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής, προσφέροντας παράλληλα πρακτικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση υγιών συνηθειών και ισορροπημένης σχέσης με την τεχνολογία, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής των παιδιών.

Πρόγραμμα Εισηγήσεων

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και ειδικοί, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις εξής θεματικές:

Γ. Φιλιππίδης – Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας:

«Η επίδραση του διαδικτύου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού».

Ε. Ευαγγέλου – Υπαστυνόμος Β’ – Αξιωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος:

«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο».

Κ. Σιώμος – Ψυχίατρος παιδιών και Εφήβων – Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

«Οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Προτάσεις για την προστασία των ανηλίκων αξιοποιώντας την τεχνολογία με ορθολογικό τρόπο».

Μ. Καλογεροπούλου – Ψυχολόγος της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Οικογενειακής Μέριμνας:

«Ο ρόλος του γονέα στη διαμόρφωση υγιών σχέσεων με την τεχνολογία».