ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου "Crop-MATCHING" σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Την εναρκτήρια συνάντησή της θα πραγματοποιήσει η ομάδα του ερευνητικού έργου «Crop-MATCHING», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και ώρες 9.00 με 15.00, και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, και ώρες 9.00 με 13.45, στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace», στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 16 εταίρων του ερευνητικού έργου «Crop-MATCHING», οι οποίοι προέρχονται από 13 διαφορετικές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Τουρκία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Κύπρος.

Το ερευνητικό έργο, με τίτλο: «Μικροπαραγωγοί και μικροεκμεταλλεύσεις ένα πραγματικά βιώσιμο Ευρωπαϊκό δίκτυο – A thematic network to boost small-scale sustainable farming through sustainable cropping practices», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προϋπολογισμό 2.997.562,50 ευρώ. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων ετών. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Κωνσταντίνος Μάττας.

Σύμφωνα με τους συντελεστές, το ερευνητικό έργο έχει ως στόχο να αναβαθμίσει τους μικροπαραγωγούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να βοηθήσει την κοινωνία συμβάλλοντας στην προσφορά φθηνότερων και πιο υγιεινών τροφίμων, αναβαθμίζοντας την οικονομία της υπαίθρου.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν οι βασικές προσεγγίσεις και τεχνικές, οι οποίες θα εφαρμοστούν για την υλοποίηση των στόχων του έργου, που είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

