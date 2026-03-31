ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,4% στα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκε τον Ιανουάριο

Μείωση 0,4% σημείωσαν τον Ιανουάριο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και ανήλθαν σε 692 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 32 νεκροί (καμία ποσοστιαία μεταβολή), 23 βαριά τραυματίες (μείωση 11,5%) και 752 ελαφρά τραυματίες (μείωση 5,3%).