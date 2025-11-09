Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αντιμετώπισε επιτυχώς 1.320 έκτακτα περιστατικά στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, έδωσε δυναμικά το παρόν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 230 εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, εθελοντές Υγείας και νοσηλευτικό προσωπικό, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού & Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ. και διασωστικά οχήματα, για την υγειονομική κάλυψη σε όλο το μήκος της ιστορικής διαδρομής.

Συγκεκριμένα, Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε με πολυάριθμους εξειδικευμένους νοσηλευτές στα ιατρεία προνοσοκομειακής φροντίδας, ενώ εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες , νοσηλευτικό προσωπικό και εθελοντές Υγείας αντιμετώπισαν επιτυχώς 1.320 έκτακτα περιστατικά(542 μυοσκελετικά, 258 δερματικά 220 μικροτραυματισμοί) που προέκυψαν στους χιλιάδες δρομείς που συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας. Μάλιστα σε 11 περιπτώσεις από αυτές χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ ή και η διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, 8 οχήματα του Ε.Ε.Σ. και η ποδηλατική ομάδα του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησαν συνεχείς περιπολίες σε όλα τα σημεία του Μαραθωνίου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.

Επιπρόσθετα, η ομάδα Τηλεπικοινωνίων του Ε.Ε.Σ, βρισκόμενη στο κέντρο επιχειρήσεων Μαραθωνίου στη Γαδά, και σε πλήρη συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού & Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ. στην 3η Σεπτεμβρίου διασφάλισε τον άρτιο συντονισμό των επιχειρήσεων του Ε.Ε.Σ.