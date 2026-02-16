Έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων έχει κληθεί την Τρίτη (17/02) ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για να απολογηθεί ενώ θα καταθέσει και απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν 24ωρη ή 48ωρη προθεσμία προκειμένου να προλάβουν να προετοιμαστούν πάνω στον ογκωδέστατο φάκελο με τις 50 καταθέσεις των εργαζομένων, των τεχνικών συμβούλων, ιδιωτών και μη, αυτών που παραγγέλθηκαν από την Εισαγγελία αλλά και το τηλεοπτικό και το φωτογραφικό υλικό που έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για να απολογηθεί πάνω σε αυτά.

Και η υπερασπιστική του γραμμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφορά στη διάχυση των ευθυνών σε όσους υπέγραψαν έγγραφα. Ο τοπογράφος μηχανικός που υπέγραψε έγγραφο όπου το υπόγειο είναι αδήλωτο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί που υπέγραψαν μελέτη για να εγκατασταθούν οι σωληνώσεις στο υπόγειο χώρο, χωρίς να έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο προστατευτικές δικλείδες.

Εν τω μεταξύ, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας διενεργούν τη Δευτέρα έλεγχο πυρασφάλειας σε άλλο εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία (με διαφορετικό ΑΦΜ). Την Κυριακή, είχε γίνει αντιληπτό από πολίτη ένα σκάμμα, ενημερώθηκε η αστυνομία και με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες.

Έλεγχος πυρασφάλειας αναμένεται να διενεργηθεί και στο εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μίας και η προανάκριση με τη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελέως, Ευτυχίας Μελετοπούλου, προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων, η οποία θα κρίνει πού θα στρέψει την έρευνα και ποιοι ακόμα πρέπει να καταθέσουν για να δώσουν ένα στίγμα για το πως γίνονταν η λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά την απολογία του κατηγορουμένου, και από τα όσα θα πει θα αντληθούν στοιχεία που ενδεχομένως θα πρέπει να ερευνηθούν. Οπότε θα υπάρξει μια περαιτέρω έρευνα μέχρι να παραδοθεί η κύρια ανάκριση και να κλείσει και αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις, προκύπτει ότι η διοίκηση του εργοστασίου είχε πάρει δύο προσφορές από τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν αστοχίες που υπήρχαν στη συγκεκριμένη κατασκευή αλλά τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, εξαιτίας του κόστους της αλλά και γιατί του είπαν ότι πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.

Χρ. Πατούνας: Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του ΕΡΤnews Radio 105,8 «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων «Βιολάντα», ανέφερε ότι αναμένονται εξελίξεις καθώς «θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας, οπότε θα ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεσή μας, δεδομένου ότι μέχρι τώρα ως υπεράσπιση της κατηγορίας δεν είχαμε πρόσβαση και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι από αυτά που είναι αναρτημένα στη Διαύγεια. Σε αυτά, φαίνεται ότι το εργοστάσιο μετά τις 19/02/2022 δεν είχε άδεια λειτουργίας, γιατί η άδεια αυτή ήταν προσωρινή, είχε χορηγηθεί στις 19/02/2020, για δύο χρόνια με τον όρο της μετάθεσης των δεξαμενών κατά δύο μέτρα από τα 5,5 μέτρα από το όριο στα 7,5 μέτρα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό σίγουρα θα είχαν αντικατασταθεί οι σωλήνες, οι σάπιοι που ήταν κάτω και δεν θα είχαμε το ατύχημα».

Πρόσθεσε δε ότι «αυτό δεν έγινε ποτέ: ποτέ δεν έγινε η μετατόπιση, ποτέ δεν έγινε η αλλαγή των σωλήνων. Και το σημαντικότερο απ’ όλα, είναι ότι στη Διαύγεια δεν έχουμε ανάρτηση καμίας περαιτέρω άδειας λειτουργίας, είτε παράτασης στην ουσία της άδειας λειτουργίας, είτε διακοπής. Στην τελευταία παράγραφο η άδεια του 2020 έλεγε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμοστεί το άρθρο 29 του σχετικού νόμου του 2011, όπου αναγκαστικά θα γίνει η διακοπή, η οποία θα είναι είτε οριστική, είτε προσωρινή, είτε μερική, είτε ολική. Δεν έγιναν αυτά και οδηγηθήκαμε στην έκρηξη. Αλλά όλα αυτά τα λέω με την επιφύλαξη ότι θα πάρουμε όλα τα στοιχεία από μέσα, από τη δικογραφία (…)».

Μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Την προσωρινή άδεια λειτουργίας τότε την έδωσε η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Τρικάλων, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποχρέωση στην ουσία να εφαρμόσει το νόμο. Έχουμε τους νόμους και έχουμε και τους υπαλλήλους οι οποίοι τους εφαρμόζουν ή δεν τους εφαρμόζουν. Αυτοί φέρουν την ευθύνη». Ως προς το όταν παρήλθε η διετία, για το αν έπρεπε να επανέλθει η υπηρεσία από μόνη της και να θέσει το θέμα, ο κ. Πατούνας τόνισε “Φυσικά, αυτονόητο είναι διότι, η απόφαση αυτή είχε γνωστοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και θα έπρεπε στην ουσία στις 20 του μηνός να τους καλέσει και να τους πει ότι, διακοπή λειτουργίας διότι, δεν συμμορφωθήκατε“.

Τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι στη Διαύγεια δεν βγήκε η απόφαση διακοπής. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο της λειτουργίας. Δεν έχουμε ούτε μία παράταση, γιατί θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να προσφύγουν αυτοί και να κάνουν ένσταση (το λέει στο τέλος ότι κατά της απόφασης να κάνουν μία ένσταση στην οποία να λένε ότι η απόσταση δεν είναι αυτή, είναι κάτι άλλο), διότι τώρα τελευταία έχει βγει και ένα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και αποτύπωσης των κτιρίων και των δεξαμενών αυτών σε σχέση με το όριο και την εμφανίζουν ότι είναι στα 7 μέτρα και 60. Ως δια μαγείας δηλαδή ξαφνικά έχουμε απόσταση 7 και 60 αντί για 5,5».