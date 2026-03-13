MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελ. Βενιζέλος: 31 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα από και προς την Αθήνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχίζονται και σήμερα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνολικά 16 πτήσεις αφίξεων και 15 αναχωρήσεων ματαιώθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης έντασης που έχει επηρεάσει τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες για σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου δεν προγραμματίζονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, αλλά μόνο συγκεκριμένες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για την επιστροφή Ισραηλινών.

