Ελ. Βενιζέλος: 31 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα από και προς την Αθήνα

Οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχίζονται και σήμερα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνολικά 16 πτήσεις αφίξεων και 15 αναχωρήσεων ματαιώθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης έντασης που έχει επηρεάσει τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες για σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου δεν προγραμματίζονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, αλλά μόνο συγκεκριμένες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για την επιστροφή Ισραηλινών.