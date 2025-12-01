Εκλογές ΦΣΘ: Μεγάλος νικητής η μαζική συμμετοχή των φαρμακοποιών

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των φαρμακοποιών στις χθεσινές ηλεκτρονικές εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς άγγιξε το εντυπωσιακό ποσοστό του 91,9%. Πιο συγκεκριμένα ψήφισαν 1.110 φαρμακοποιοί από τα συνολικά 1.208 εγγεγραμμένα μέλη του Φ.Σ.Θ. που είχαν δικαίωμα ψήφου.

H Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Παράταξη Φαρμακοποιών με επικεφαλής τον Διονύσιο Ευγενίδη έλαβε ποσοστό 45,46% και κατέλαβε 4 από τις συνολικά 9 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, η Νέα Φαρμακευτική Δύναμη με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Σαρδέλη ποσοστό 27,59% και 2 έδρες, η Ανανεωτική Προοπτική Φαρμακοποιών με επικεφαλής τον Αργύριο Αργυρόπουλο ποσοστό 20,44% και 2 έδρες και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών με επικεφαλής τον Δημήτριο Μπράχο ποσοστό 6,51% και 1 έδρα.

Βάσει των αποτελεσμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΘ εκλέγονται οι:

-Διονύσιος Ευγενίδης

-Άννα Σιδηροπούλου

-Γεώργιος-Κωνσταντίνος Κιοσές

-Μιχαήλ Ζαννέτος

-Χαράλαμπος Σαρδέλης

-Γεώργιος Ζάχος

-Αργύριος Αργυρόπουλος

-Αθανάσιος Αλειφτήρας

-Δημήτριος Μπράχος

Αναφορικά με την εκλογή αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα ποσοστά που έλαβαν οι παρατάξεις είναι:

–Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Παράταξη Φαρμακοποιών: ποσοστό 44,61% και 5 έδρες

-Νέα Φαρμακευτική Δύναμη: ποσοστό 26,79% και 3 έδρες

-Ανανεωτική Προοπτική Φαρμακοποιών: ποσοστό 22,31% και 3 έδρες

-Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών: ποσοστό 6,29% και 1 έδρα