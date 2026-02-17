Έκλεισε γνωστό κατάστημα γυναικείων υποδημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ύστερα από 46 χρόνια λειτουργίας

Το κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Bruno Scarpe, που βρισκόταν στην οδό Βενιζέλου 48, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έκλεισε έπειτα από 46 χρόνια λειτουργίας, λόγω πώλησης του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση της επιχείρησης αποχαιρέτησε τους πελάτες και τους ευχαρίστησε για τη διαχρονική τους στήριξη.

«Μετά από 46 χρόνια πορείας στον χώρο των υποδημάτων, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το όμορφο κεφάλαιο λόγω πώλησης του κτηρίου που στεγάζεται το κατάστημα. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη, την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η επιχείρηση.