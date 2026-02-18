MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκλεισε δρόμος στη Θεσσαλονίκη λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου απο τους ισχυρούς άνεμους

Κλειστή θα παραμείνει η οδός Ξιφιλίνων, στο τμήμα από την οδό Σουρμένων έως την οδό Οινόης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πέσει ένα μεγάλο δέντρο, όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρή αστάθεια σε κυπαρίσσι ύψους περίπου 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης.

Η Πολιτική Προστασία και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Καλαμαριάς βρέθηκαν στο σημείο και μετά από αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το δέντρο κρίθηκε επικίνδυνο και αποφασίστηκε η άμεση κοπή του, η οποία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τον Δήμο.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι κάτοικοι να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Θεσσαλονίκη

