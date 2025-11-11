Εκδήλωση του ΕΒΕΘ για το νέο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων στο ΓΕΜΗ με ισχύ από το νέο έτος

Εκδήλωση με θέμα: «Το νέο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων στο ΓΕΜΗ με ισχύ από 1.1.2026: Υποχρεώσεις δημοσιότητας και δυνατότητες συμμόρφωσης πριν την επιβολή των κυρώσεων», την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 18:00-20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος όροφος), διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ και των επαγγελματιών που τις υποστηρίζουν, όπως δικηγόροι και λογιστές/φοροτεχνικοί, σχετικά με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, αναφέρει η ανακοίνωση του επιμελητηρίου.

Έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη τακτοποίησης εκκρεμοτήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2026 η υπηρεσία ΓΕΜΗ οφείλει να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της νέας υπ’ αριθ. 46982/2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επιβολή προστίμων.

«Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης. Για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και τη δήλωση της δωρεάν συμμετοχής σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων ΕΒΕΘ, Tηλ. 2310 370132 & 182, Email: publicrelations@ebeth.gr.», καταλήγει η ανακοίνωση.