Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο σπουδαίο κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά.

Από τις ταινίες του μέχρι τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο κορυφαίος σκηνοθέτης συνέδεσε την ελληνική εικόνα με διεθνείς παραγωγές.

Η ταινία του «Μανία» του 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ’ αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το 1977 ο Γιώργος Πανουσόπουλος έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία «Άρχοντες» του Μανούσου Μανουσάκη.

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τού έκανε αφιέρωμα, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες: Ταξίδι του μέλιτος, Οι απέναντι, Μανία, Μ’ αγαπάς;, Ελεύθερη Κατάδυση, Μια μέρα τη νύχτα, Τεστοστερόνη, Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ, εγέννησε…, Ο καφές, καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές Ταφεία, Η γιορτή των προγόνων, Millenium 2000, Η τελευταία δύση της χιλιετίας και Εισαγωγή στην τελετή έναρξης, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού.