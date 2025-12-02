MENOY

Έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Κανέλλης, πρώτος Έλληνας πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην Προέδρου Δρ. Πάνου Κανέλλη, εκφράζει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε χημεία/βιο-οργανική χημεία στις Η.Π.Α., όπου έλαβε διδακτορικό (Ph.D.). Εργάστηκε για χρόνια στο πεδίο της ακαδημαϊκής έρευνας σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α., και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε διοικητικές θέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολής από το 2010 έως το 2021 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Δρ. Κανέλλης -ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της ΑΓΣ- συνέβαλε στην ανάπτυξη της μέσω της ίδρυσης προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Γυμνασίου Χασιώτη, της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College καθώς και της δημιουργίας νέων προγραμμάτων όπως τα Study Abroad και Study USA, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Η κοινότητα της Σχολής εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

Θεσσαλονίκη

