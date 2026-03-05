MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

THESTIVAL TEAM

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Ρήγος, από τους πρωτεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης με διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία, μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού αγώνα.

Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και ήταν ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Στην απώλεια του Άλκη Ρήγου αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Άλκη Ρήγο, έναν πολιτικό διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ενεργό δράση και στους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο, αλλά και στην πολιτική επιστήμη.

Η δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα, η πανεπιστημιακή του διαδρομή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό, το έργο του στην ΑΥΓΗ και στο ινστιτούτο “Νίκος Πουλαντζάς” αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε καθοριστικά στον προοδευτικό διάλογο και στο ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας.

Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Άλκη ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

