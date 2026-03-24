Έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός τέχνης και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πήγε στη Γαλλία, όπου έλαβε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους και πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire del’ Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV.

Υπήρξε επίσης απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε τελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία και είχε δημοσιεύσει αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε συλλογικές εκδόσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ