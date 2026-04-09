Οι διάλογοι-φωτιά για το κύκλωμα στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης – “Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;”

“Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;”, “Ανέλαβα μεγάλη ευθύνη, αλλά θα σας φάω ζωντανούς όλους”, “Το καθάρισα, έλα, τέλος” “πες τον να του δώσεις ένα 500άρικο ότι είναι δικό σου και τελείωσε”, “Εγώ θα κανονίσω μην ανησυχείς δεν θα σ’ αφήσω”. Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις του 64χρονου εφοριακού στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εμπεριέχονται σε συνομιλίες που είχε με λογιστές και ιδιώτες. Σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ο εφοριακός μαζί με έναν συνταξιούχο του ΣΔΟΕ και έναν επιχειρηματία, βοηθούσαν την “πελατεία” τους στην αποφυγή βεβαίωσης φορολογικών παραβάσεων και τους ειδοποιούσαν για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονταν ακόμη 10 υπάλληλοι της ΔΟΥ, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 15 ιδιώτες, πολλοί εκ των οποίων λογιστές.

“Συμβουλευτικά μιλούσα”

Ο 64χρονος εφοριακός και ο 75χρονος συνταξιούχος απολογήθηκαν χθες με τον πρώτο να υποστηρίζει ότι “Συμβουλευτικά μιλούσα στους ιδιοκτήτες. Δεν δωροδοκήθηκα ποτέ. Από τη θέση που ήμουν δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζω πότε και πού θα γινόταν οι έλεγχοι”, ενώ ο συνταξιούχος ισχυρίστηκε “Είχα κάποιες επαφές ήταν φίλοι μου δεν είχα καμία δοσοληψία δεν εμπλέκομαι στην υπόθεση”.

Σημειώνεται ότι ο 75χρονος συνταξιούχος του ΣΔΟΕ, στην απολογία του στους αστυνομικούς αποδέχθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του και ανέφερε ότι το 2024, ο 64χρονος εφοριακός του γνωστοποιούσε τις ημέρες διενέργειας φορολογικών ελέγχων από κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε., έναντι μηνιαίας αμοιβής 400 ευρώ, προερχόμενα από τον 48χρονο επιχειρηματία, προκειμένου να μεταφέρει εκείνος τις πληροφορίες στον επιχειρηματία. Ο 64χρονος αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή εγγύησης και τους περιοριστικούς όρους παρουσίας του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, ενώ και ο 75χρονος αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου.

Το… γρηγορόσημο

Το χρονικό διάστημα της έρευνας, τουλάχιστον δύο χρόνια, διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος εφοριακός εμπλέκεται σε 6 δωροληψίες-δωροδοκίες, 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους, 3 παραβάσεις καθήκοντος, μία απόπειρα εκβίασης, μία δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και μία υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σε μία από τις συνομιλίες ο εφοριακός μιλά με μία λογίστρια.

Λογίστρια: Έχω μία έναρξη, από επανέναρξη, το οποίο το ‘χω στείλει απ’ την Παρασκευή, ούτε καν έχει ανοιχτεί

Εφοριακός: Τώρα θα το τραβήξω και θα το κάνω κι έλα εδώ

Λογίστρια: Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;

Εφοριακός: “Άσε τα αυτά σου

Λογίστρια: Έρχομαι τώρα σε σένα

“Θα μου στείλεις κλειδάριθμο”

Σε μια άλλη συνομιλία του εφοριακού με λογίστρια, αφήνεται να εννοηθεί κάποια δοσοληψία για την παρέμβασή του.

Λογίστρια: Επειδή βιάζομαι θα μου στείλεις έναν κλειδάριθμο, να σου δώσω το Α.Φ.Μ. του;

Εφοριακός: Στειλ’ το SMS να το δω

Λογίστρια: Να μου το στείλεις γιατί θέλω να βάλω Ι.Κ.Α. γι’ αυτό καίγομαι

Εφοριακός: Ε στείλε και τον αριθμό αίτησης άντε

Λογίστρια: Εγώ θα κανονίσω μην ανησυχείς δεν θα σ’ αφήσω

“Να πεις στη λογίστρια μαγκιές δε χωράνε”

Σε άλλη συνομιλία ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας 48χρονος που “συνεργαζόταν” με τον εφοριακό, συνομιλεί μαζί του για κάποια “εξυπηρέτηση”.

Ιδιοκτήτης: Έχεις μια υπόθεση ενός δικού μου Εφοριακός: Θα τη δούμε ρε αδερφέ. Ποια είναι αυτή;

Ιδιοκτήτης: Την πιτσαρία εκεί στο τέτοιο Εφοριακός: Άστο ξέχασέ το

Ιδιοκτήτης: Γιατί;

Εφοριακός: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Τέλος. Και να πεις τη λογίστρια μαγκιές δε χωράνε

Ιδιοκτήτης: Έλα ρε δικιά μου είναι

Εφοριακός: Άσε τώρα η δικιά σου, δε μιλάνε έτσι να της πεις, να της πεις μαγκιές δε χωράνε να της πεις. Να ξέρει που μιλάνε με σεβασμό

Ιδιοκτήτης: Άσε θα το κάνουμε μαζί άντε Εφοριακός: Όχι πες της να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβε καθόλου

Για το ίδιο θέμα ακολουθεί συνομιλία του 48χρονου καταστηματάρχη με άγνωστο ενδιαφερόμενο.

Ιδιοκτήτης: Τον πήρα τηλέφωνο και μου μίλησε απότομα. Θα καλέσουμε λέει κι αυτήν. Αυτός λεφτά θέλει ρε, λεφτά θέλει. Με τον ……… (προϊστάμενο του εφοριακού) δεν μιλάς;

Άγνωστος: Ναι

Ιδιοκτήτης: Ε πες τον από εκεί να τον δώσεις ένα πεντακοσάρικο ότι είναι δικό σου και τελείωσε, ας το κάνει

“Κι απ’ τα παιδιά του ζητάει”

Ο 48χρονος καταστηματάρχης συνομιλεί και πάλι με τον άγνωστο ενδιαφερόμενο μετά από συνάντηση που φέρεται να είχε με τον εφοριακό.

Ιδιοκτήτης: Με αυτό το μ@@@@ ήμουνα, μια ώρα και. Ανέβηκε κι η άλλη, πήγε να τη φοβίσει, μόλις πέταξα το… το ζαργό, τον λέω… μου λέει “Δε ξέρω τί θα κάνω, πώς θα…”. Λέω κάν’ τα τώρα λέω

Άγνωστος: Κολλητέ εσένα σε ξέρει τόσα χρόνια τώρα

Ιδιοκτήτης: Ναι, δώσε μου… Ε αυτός αγόρι μου… κι απ’ τα παιδιά του παίρνει, άσε… . Κι απ’ τα παιδιά του ζητάει… Άσε. Τέλος πάντων… Τώρα το κανόνισα, με είπε θα το κάνει μάλλον. Θα το κάνει!

Ακολούθησε νέα επικοινωνία του 48χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος με τον εφοριακό για το ίδιο θέμα

Ιδιοκτήτης ΚΥΕ: Έλα πρόεδρε

Εφοριακός: Έγινε

Ιδιοκτήτης: Το ‘κανες;

Εφοριακός: Ε ανέλαβα μεγάλη ευθύνη, αλλά θα σας φάω ζωντανούς όλους

Ιδιοκτήτης: Εντάξει. Άντε καλά θα μιλήσουμε. Θα τα πούμε από κοντά

“Θα πιάσει βροχή”-“Έχει πολύ κίνηση”

Ο 64χρονος εφοριακός φέρεται να ειδοποιούσε τους “πελάτες” καταστηματάρχες για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους. Σε συνομιλία με άγνωστο ζητά λεπτομέρειες για τα κλιμάκια ελέγχου που πήγαν σε κατάστημα, προκειμένου να παρέμβει.

Άγνωστος: Με πήρε ο … στο μαγαζί είναι λέει από την εφορία 4-5 άτομα και τα έχουν κάνει όλα φύλλο και φτερό και τώρα πάω εκεί

Εφοριακός: Ποιοι είναι αυτοί από την εφορία;

Άγνωστος: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι από Α.Α.Δ.Ε., μπορεί να είναι από Αθήνα

Εφοριακός: Τώρα να με πάρει ένα τηλέφωνο στο κινητό να μάθω. Να δει ποιοι είναι, ποια εφορία είναι να μάθει. Οπωσδήποτε να με πάρει τώρα

Ο 64χρονος εφοριακός μιλά με γυναίκα συνάδελφό του αφού έχει ενημερωθεί από τον καταστηματάρχη από ποιο κλιμάκιο είναι γίνεται ο έλεγχος.

Εφοριακός: Είναι κολλητάρι μου, ε αδερφικός μου φίλος από τα παλιά

Συνάδερφός του: Ποιος; Εδώ που είμαι;

Εφοριακός: Ναι

Συνάδερφός του: Μη με τρελαίνεις τώρα

Εφοριακός: Με πολλή αγάπη

Συνάδερφός του: Ναι, ναι, ναι, ναι

Εφοριακός: Πάρε μου το απόγευμα

Συνάδερφός του: Είχε καταγγελία να ξέρεις

Εφοριακός: Ε θα μου τα πεις

Στη συνέχεια της έστειλε το παρακάτω γραπτό μήνυμα: “AΔEΛΦIKOΣ ΦIΛOΣ. AΣTON ΣTHN EYXH THΣ ΠANAΓIAΣ. ΣΕ AΓAΠΩ MIΛAME. EYXAPIΣTΩ ΠOΛY MIKPOYΛA MOY….”

Έπειτα από το μήνυμα επικοινώνησε με τον ενδιάμεσο του ελεγχόμενου καταστηματάρχη προκειμένου να διαφημίσει την παρέμβασή του.

Εφοριακός: Το καθάρισα, έλα, τέλος

Άγνωστος: Τι τέλος;

Εφοριακός: Κλείσε το τηλέφωνο, μια χαρά όλα

Άγνωστος: Σίγουρα;

Εφοριακός: Ε τώρα, μίλησα με τη ………….. (συνάδερφό του)

Άγνωστος: Φεύγουνε δηλαδή από εκεί;

Εφοριακός: Θα φύγουν, ναι. Ντάξει; Άντε γεια

Ο 64χρονος όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ενημέρωνε κατ’ εξακολούθηση πρόσωπα που διατηρούν ή συμμετέχουν αφανώς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, για ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από Κλιμάκια Φορολογικών Ελέγχων που είχαν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν ενδεικτικά: “Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους”, “Προσοχή, βρέχει”…

