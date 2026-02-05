Δύτης για το ναυάγιο της Χίου: Ανασύραμε τις σορούς μέσα από το μισοβυθισμένο σκάφος – Οι περισσότεροι έφεραν χτυπήματα στο κεφάλι

Για τις τραγικές στιγμές που έζησε και αντίκρισε ανοιχτά της Χίου, μίλησε ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας που συμμετείχε στην επιχείρηση και κατάφερε να ανασύρει 12 σορούς, στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Newroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.

Όπως είπε «είδαμε ένα σκάφος περίπου 7 μέτρα να είναι χτυπημένο, μισοβυθισμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Μετά διαπιστώσαμε ότι περισσότεροι είχαν χτυπήσει στο κεφάλι», είπε εμφανώς φορτισμένος ο κ. Κηρύθρας διευκρινίζοντας ότι οι νεκροί βρίσκονταν εντός του μισοβυθισμένου σκάφους και όχι στη θάλασσα.

Ο ίδιος εκτίμησε από την εμπειρία του ότι τα θανατηφόρα χτυπήματα επήλθαν από την πρόσκρουση του φουσκωτού πάνω σκάφος του λιμενικού.