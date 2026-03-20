MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΥΠΑ: Στους 903.928 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το σύνολο των εγγεγραμμένων (σ.σ. ανέργων) στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ανήλθε σε 903.928 άτομα.

Από αυτούς τους άνεργους οι 412.601 (ποσοστό 45,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.926 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 584.002 άτομα (ποσοστό 64,6% %).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.539 άτομα (ποσοστό 29,7%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 441.289 άτομα (ποσοστό 48,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 262.783 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 167.037 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 258.684  άτομα, από τα οποία οι 134.428  (ποσοστό 52,0%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 111.523 (ποσοστό 43,1%)  και οι γυναίκες σε 147.161 (ποσοστό 56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 121.451  (ποσοστό 46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (ποσοστό 3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795  (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί  και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται  τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Φεβρουάριο 2026 κατά  Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της Χώρας. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 903.928  άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -56.206  άτομα  (-5,9%)  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο  2025  και μείωση  κατά  -19.925 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 258.684 άτομα  καταγράφοντας  αύξηση   κατά 1.192  άτομα  (0,5%)  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025  και μείωση  κατά  -2.486  άτομα (-1,0%)  σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/statistika

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

