ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο χάρτης πληρωμών για την ερχόμενη εβδομάδα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

