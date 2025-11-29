ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο χάρτης πληρωμών για την ερχόμενη εβδομάδα

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: