Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στις 18:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας ενώ για τις 19:00 υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου από τη συλλογικότητα “Συνέλευση Γυναικών 8 Μάρτη”.

H Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999. Η αρχή της ημέρας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε όλο τον κόσμο ότι οι γυναίκες υφίστανται βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και άλλες μορφές βίας. Επιπλέον, ένας από τους στόχους της ημέρας είναι να τονιστεί ότι η κλίμακα και η πραγματική φύση του θέματος συχνά κρύβονται.