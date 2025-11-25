MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

|
THESTIVAL TEAM

Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στις 18:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας ενώ για τις 19:00 υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου από τη συλλογικότητα “Συνέλευση Γυναικών 8 Μάρτη”.

H Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999. Η αρχή της ημέρας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε όλο τον κόσμο ότι οι γυναίκες υφίστανται βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και άλλες μορφές βίας. Επιπλέον, ένας από τους στόχους της ημέρας είναι να τονιστεί ότι η κλίμακα και η πραγματική φύση του θέματος συχνά κρύβονται.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Καθαριότητα: Το απλό κόλπο των 10 λεπτών για ένα τακτοποιημένο σπίτι – Είναι ιδανική λύση για όσους έχουν φορτωμένο πρόγραμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 7 ώρες πριν

Τι απαγορεύεται να μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου – Τα πρόστιμα που ισχύουν

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια – Πότε θα “χτυπήσουν” τη Μακεδονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κεραμέως: Το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, περισσότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μόσχα: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν οικισμό στη Ζαπορίζια και προχώρησαν στο Ποκρόβσκ