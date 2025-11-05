Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα:
Στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το ΣΕΤΕΠΕ στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στη Δωδεκανήσου για το εποχικό επίδομα.
Στις 11:00 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, ενάντια στο λουκέτο στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομίων σε πολλούς δήμους της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμος Καλαμαριάς: Η αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού σε μια δράση στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
- Γονείς Λυγγερίδη: “Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο – Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς”
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”