ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

Στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το ΣΕΤΕΠΕ στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στη Δωδεκανήσου για το εποχικό επίδομα.

Στις 11:00 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, ενάντια στο λουκέτο στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομίων σε πολλούς δήμους της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Θεσσαλονίκη

