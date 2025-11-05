Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα:

Στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το ΣΕΤΕΠΕ στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στη Δωδεκανήσου για το εποχικό επίδομα.

Στις 11:00 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, ενάντια στο λουκέτο στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομίων σε πολλούς δήμους της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.