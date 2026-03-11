Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών.
Η πρώτη από το Ντουμπάι με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από την Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Στη Θεσσαλονίκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τους Γ΄ Χαιρετισμούς – 1.000 μαθητές θα ψάλουν στον ναό της Αγίας Σοφίας
- Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομου τζόγου που δρούσε σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, 36 συλλήψεις – Δείτε εικόνες
- Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή και η σύζυγος του Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια